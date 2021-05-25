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Україна припинить авіасполучення з Білоруссю з 26 травня

Уряд визнав польоти над сусідньою країною небезпечними.

Україна припинить авіасполучення з Білоруссю з 26 травня
Фото: EPA/UPG

Кабінет міністрів вирішив припинити авіасполучення з Білоруссю з 26 травня.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль після позачергового засідання уряду, як відбулося у вівторок, 25 травня.

"З 00 год. 00 хв 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю. Щойно на позачерговому засіданні Уряд доручив Мінінфраструктури, Державіаслужбі та ДП "Украерорух" вжити для цього необхідних заходів. Крім того, українським авіакомпаніям та літакам заборонятиметься виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь", - цитує Шмигаля його пресслужба.

Рішення уряду пояснюється примусовою посадкою літака компанії Ryanair у Мінську заради затримання опозиційного журналіста Романа Протасевича.

Мінськ досі був пересадочним пунктом при польотах між Україною та Росією.

Нагадаємо, 23 травня в аеропорту Мінська затримали колишнього головного редактора опозиційного телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича. Літак, в якому перебував журналіст, здійснив аварійну посадку нібито після повідомлення про мінування.

У Ryanair заявили, що про загрозу на борту екіпажу рейсу авіакомпанію повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

Після цього європейські авіакомпанії почали літати в обхід Білорусі, а президент України Володимир Зеленський ініціював рішення про повне припинення авіасполучення з Республікою Білорусь і перенаправлення всіх авіарейсів в обхід її повітряного простору.

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