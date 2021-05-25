Україна перенаправить всі авіарейси в обхід повітряного простору Білорусі, - Данілов

Уряд також розгляне питання повного припинення авіасполучення з Білоруссю.

Україна повністю припиняє авіасполучення з Білоруссю і перенаправляє всі рейси в обхід її повітряного простору.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов в коментарі "Інтерфакс-Україна".

"З огляду на рівень небезпеки і нахабства викликів демократичним цінностям, які створюють своєю діяльністю влади Білорусі в безпосередній близькості від кордонів України, Президент Володимир Зеленський ініціював рішення про повне припинення авіасполучення з Республікою Білорусь і перенаправлення всіх авіарейсів в обхід її повітряного простору. Глава держави доручив уряду опрацювати відповідне питання", - сказав Данілов.

Секретар РНБО підкреслив, що "затримання 23 травня білоруського опозиційного журналіста в Мінську - це відкритий виклик всьому демократичному світу, нахабне нехтування міжнародними нормами і правилами".

Раніше в Офісі президента повідомили, що Володимир Зеленський доручив уряду підготувати рішення щодо припинення авіасполучення між Україною та Білоруссю.

Завтра, 25 травня, Кабінет міністрів збереться на позачергове засідання щодо припинення авіасполучення між Україною та Білоруссю.

Нагадаємо, 23 травня в аеропорту Мінська затримали засновника Nexta Романа Протасевича. Літак, в якому перебував журналіст, здійснив аварійну посадку після повідомлення про мінування.

Україна назвала затримання засновника Nexta черговою атакою на свободу слова з боку білоруської влади.

У Ryanair заявили, що про загрозу на борту екіпажу рейсу авіакомпанію повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

Лідери Європейського Союзу та низки країн назвали ситуацію із затриманням пасажирського літака в Мінську абсолютно недопустимою і закликали запровадити нові санкції проти режиму Лукашенка.