Польща вимагає негайних санкцій проти Лукашенка за захоплення цивільного літака

Польща закликала Європейську Раду запровадити санкції проти Білорусі за "захоплення цивільного літака" у Мінську.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

"Я звернувся до президента Європейської Ради про розширення програми завтрашнього саміту Європейської Ради пунктом про негайне введення санкцій проти режиму Олександра Лукашенка. Захоплення цивільного літака є безпрецедентним актом державного тероризму, який не може залишитися безкарним" - написав Моравецький у твіттері.

Zwróciłem się do Przewodniczącego @eucopresident o rozszerzenie agendy jutrzejszej Rady Europejskiej o punkt dot. natychmiastowych sankcji wobec reżimu A. Łukaszenki. Porwanie cywilnego samolotu to bezprecedensowy akt państwowego terroryzmu, który nie może pozostać bezkarny. — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) May 23, 2021

Нагадаємо, сьогодні в аеропорту Мінська затримали засновника Nexta Романа Протасевича. Літак, в якому перебував журналіст, здійснив аварійну посадку після повідомлення про мінування.

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала затримання Романа Протасевича після аварійної посадки літака з ним на борту в Мінську "операцією спецслужб". Вона звинуватила білоруську владу в зловживанні правилами повітряного сполучення заради захоплення її опонентів. Також Тихановська закликала Міжнародну організацію цивільної авіації (ICAO) розслідувати факт події і вжити заходів аж до виключення Білорусі з ICAO.

Негайно звільнити захопленого у Мінську засновника Nexta закликав президент Литви Гітанас Науседа.

Україна назвала затримання засновника Nexta черговою атакою на свободу слова з боку білоруської влади.

У Ryanair заявили, що про загрозу на борту екіпажу рейсу авіакомпанію повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.