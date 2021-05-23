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Литва вимагає негайно звільнити захопленого у Мінську засновника Nexta

Науседа закликав НАТО і ЄС відреагувати на загрозу Білорусі міжнародної цивільної авіації.

Литва вимагає негайно звільнити захопленого у Мінську засновника Nexta
Фото: lrp.lt

Президент Литви Гітанас Науседа вимагає відпустити засновника білоруського Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, якого затримали в Мінську.

Про це Науседа написав у twitter.

За його словами, за екстреною посадкою у Мінську літака рейсу Афіни - Вільнюс, яким летів Протасевич, стоїть білоруський режим.

"Безпрецедентна подія! У Мінську примусово приземлився цивільний пасажирський літак, який прямував до Вільнюса. Білоруський політичний діяч і засновник Nexta був в літаку. Він арештований. Білоруський режим стоїть за цією огидною акцією. Негайно вимагаю звільнити Романа Протасевича!" - написав Науседа.

Крім того, Науседа закликав НАТО і ЄС відреагувати на загрозу Білорусі міжнародної цивільної авіації.

"Я закликаю союзників по НАТО і ЄС негайно відреагувати на загрозу, яку Білоруський режим представляє для міжнародної цивільної авіації. Міжнародне співтовариство має вжити термінових заходів для того, щоб подібні інциденти не повторилися. Я говоритиму про це на Раді ЄС, яка розпочнеться завтра в Брюсселі", - цитує президента Литви його пресслужба.

Нагадаємо, сьогодні в аеропорту Мінська затримали засновника Nexta Романа Протасевича. Літак, в якому перебував журналіст, здійснив аварійну посадку після повідомлення про мінування.

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала затримання Романа Протасевича після аварійної посадки літака з ним на борту в Мінську "операцією спецслужб". Вона звинуватила білоруську владу в зловживанні правилами повітряного сполучення заради захоплення її опонентів. Також Тихановська закликала Міжнародну організацію цивільної авіації (ICAO) розслідувати факт події і вжити заходів аж до виключення Білорусі з ICAO.

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