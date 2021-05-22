Новий комунальний закон: хто, за що і як буде платити
Новий комунальний закон: хто, за що і як буде платити
Зеленський звільнив з наглядової ради "Укроборонпрому" Горбуліна та призначив Милованова
Зеленський звільнив з наглядової ради "Укроборонпрому" Горбуліна та призначив Милованова
Україна внесла до "чорного списку" трьох російських акторів
Україна внесла до "чорного списку" трьох російських акторів
Верховний Суд виправдав генерала Назарова
Верховний Суд виправдав генерала Назарова
Тимошенко анонсувала збір ініціативної групи з проведення референдуму проти продажу землі
Тимошенко анонсувала збір ініціативної групи з проведення референдуму проти продажу землі
Новые министры, знакомые лица
Новые министры, знакомые лица
На Печерську в Києві з вікна багатоповерхівки обстріляли військову частину
На Печерську в Києві з вікна багатоповерхівки обстріляли військову частину
​Після відмови США від санкцій проти "Північного потоку" Меркель оголосила про переговори з Байденом щодо Росії
​Після відмови США від санкцій проти "Північного потоку" Меркель оголосила про переговори з Байденом щодо Росії
Уперше з часів Шевченка українця визнано найкращим гравцем місяця в Серії А
Уперше з часів Шевченка українця визнано найкращим гравцем місяця в Серії А
ГоловнаСвіт

Литва вийшла з формату співпраці з Китаєм "17+1"

Країна вважає, що учасники блоку мають наслідувати її прикладу.

Литва вийшла з формату співпраці з Китаєм "17+1"

Литва вийшла з блоку "17+1", який було створено у 2012 році для співпраці країн Східної і Центральної Європи з Китаєм.

"Такої речі, як "17+1", більше не існує", - заявив міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс в інтерв'ю журналу Politico, повідомивши про вихід Литви.

Він закликав країни Європейського Союзу, які залишаються в блоці з Китаєм, наслідувати приклад Литви. "З нашої точки зору Євросоюзу варто перейти від розділяючого формату 16+1 до більш об'єднуючого і тому набагато ефективнішого - 27+1. Євросоюз сильніший, коли всі 27 країн-членів діють разом з інституціями ЄС", - сказав Ландсбергіс.

"Проведення вакцинації, боротьба з пандемією - це лише кілька останніх прикладів об'єднаної солідарності і цілісності Євросоюху. Єдність 27 країн - ключ до успіху у відносинах Євросоюзу із зовнішніми партнерами, і відносини з Китаєм не мають бути винятком", - пояснив міністр.

Після виходу Литви у блоці залишаються ще 11 країн Євросоюзу (Болгарія, Хорватія, Чехія, Естонія, Греція, Угорщина, Латвія, Польща, Румунія, Словаччина, Словенія) та п'ять інших країн Європи (Албанія, Боснія і Герцеговина, Північна Македонія, Чорногорія і Сербія).

Формат "17+1" існував з 2012 року. Його метою є розширення інвестицій і торгівлі, а також розвиток великих інфраструктурних проектів, пов'язаних з глобальною ініціативою Китаю "Один пояс і один шлях". У квітні з даної ініціативи вийшла Австралія. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також