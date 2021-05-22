Литва вийшла з формату співпраці з Китаєм "17+1"

Литва вийшла з блоку "17+1", який було створено у 2012 році для співпраці країн Східної і Центральної Європи з Китаєм.

"Такої речі, як "17+1", більше не існує", - заявив міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс в інтерв'ю журналу Politico, повідомивши про вихід Литви.

Він закликав країни Європейського Союзу, які залишаються в блоці з Китаєм, наслідувати приклад Литви. "З нашої точки зору Євросоюзу варто перейти від розділяючого формату 16+1 до більш об'єднуючого і тому набагато ефективнішого - 27+1. Євросоюз сильніший, коли всі 27 країн-членів діють разом з інституціями ЄС", - сказав Ландсбергіс.

"Проведення вакцинації, боротьба з пандемією - це лише кілька останніх прикладів об'єднаної солідарності і цілісності Євросоюху. Єдність 27 країн - ключ до успіху у відносинах Євросоюзу із зовнішніми партнерами, і відносини з Китаєм не мають бути винятком", - пояснив міністр.

Після виходу Литви у блоці залишаються ще 11 країн Євросоюзу (Болгарія, Хорватія, Чехія, Естонія, Греція, Угорщина, Латвія, Польща, Румунія, Словаччина, Словенія) та п'ять інших країн Європи (Албанія, Боснія і Герцеговина, Північна Македонія, Чорногорія і Сербія).

Формат "17+1" існував з 2012 року. Його метою є розширення інвестицій і торгівлі, а також розвиток великих інфраструктурних проектів, пов'язаних з глобальною ініціативою Китаю "Один пояс і один шлях". У квітні з даної ініціативи вийшла Австралія.