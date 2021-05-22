Президент Франції взяв участь в урочистостях з нагоди відкриття у країні терас кафе і ресторанів.

Фото: twitter.com/UKRinFRA

Під час відкриття терас кафе у Франції президент Еммануель Макрон підняв келих під український тост “Будьмо”.

Відео опублікувало посольство Україні у Франції на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

В одному зі закладів у Невері відбулися урочистості з цієї нагоди, у яких взяв участь Макрон. Там його пригостили коктейлем Венеційський спрітц. Президент Франції підняв келих зі словами "Santé!", що у перекладі означає “За здоров’я”.

У той час хтось у натовпі вигукнув український тост "Будьмо!". Макрон посміхнувся у відповідь і знову підняв бокал зі словами "За Україну".

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Як пише bbc.com, від кінця квітня у Франції пом'якшують карантинні обмеження, запроваджені через поширення коронавірусу.

З 19 травня дозволили працювати кав'ярням, ресторанам та барам, які мають місця на відкритому повітрі. Утім, за одним столом можуть бути не більше шести осіб.

До цього з осені минулого року усі заклади громадського харчування у Франції були закриті для відвідувачів і працювали лише на виніс.

Очікується, що з 9 червня відвідувачі кав'ярень та ресторанів зможуть перебувати і у приміщеннях.