Найбільше нових випадків ковіду зафіксовано на Дніпропетровщині та на Харківщині

За минулу добу, 21 травня в Україні зафіксовано 4 606 нових випадків захворювань на коронавірус. Серед них – 269 дітей та 108 медпрацівників.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

Також за минулу добу госпіталізовано 1 665 осіб, летальних випадків – 178 і одужало 12 586 осіб.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (438), Харківській (371), Львівській (344), Донецькій (334) та Київській (303) областях.

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За добу протестовано: методом ПЛР – 27 443 особи, методом ІФА – 11 957 осіб і експрес-тестами – 23 350 осіб.

За весь час пандемії в Україні: захворіло 2 179 988 осіб, одужало 1 941 625 осіб, летальних випадків – 49 279 і проведено 9 997 488 ПЛР-тестувань.

Нагадаємо, у четвер, 20 травня в Україні було зафіксовано 4 984 нові випадки захворювань на коронавірус COVID-19, 202 пацієнти померли.

17 травня прем'єр-міністр Денис Шмигаль констатував, що в Україні спостерігається позитивна динаміка щодо захворюваності на коронавірусну хворобу. Її рівень стабільно знижується восьмий тиждень поспіль