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В Україні ще майже 18 тис. осіб отримали щеплення від коронавірусу

Другу дозу отримали 10,5 тис. осіб.

В Україні ще майже 18 тис. осіб отримали щеплення від коронавірусу
Фото: Макс Требухов

У середу, 19 травня, в Україні від коронавірусної хвороби вакцинували 17 943 людини. Із них першу дозу отримали 7 399 осіб, завершили вакцинацію (отримали дві дози) 10 544 особи.

Як повідомляє пресслужба МОЗ, щеплення проводилося 264 мобільними бригадами з імунізації та 407 пунктами щеплення.

Найбільше людей вакцинували у Києві (1 878), Донецькій (1 322) та Одеській (1 080) областях.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 964 747 людей, з них завершили вакцинацію 48 070 осіб.

Станом на 19 травня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 573 977 людей.

Як повідомляли, 18 травня в Україну привезли перші 123 тис. доз вакцини Pfizer-BioNTech. Ця партія буде в основному (378 тис. доз) використана для щеплення першою та другою дозою від COVID-19 працівників сфери освіти. Решту направлять на вакцинацію пріоритетних груп з першого та другого етапу вакцинації.

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