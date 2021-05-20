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В Україні 5 165 нових випадків COVID-19, померло 203 хворих

Найбільше нових хворих на Дніпропетровщині та в Києві.

В Україні 5 165 нових випадків COVID-19, померло 203 хворих
Фото: Київрада

За минулу добу в Україні зафіксовано 5 165 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 324 дитини та 109 медпрацівників.

За даними Міністерства охорони здоров’я, одужало від ковіду 16 748 осіб, госпіталізовано 1 884 людину, виписано з лікарень 2 821 пацієнта. Від COVID-19 і його наслідків померло 203 хворих.

Найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусної недуги за добу зареєстрована у Дніпропетровській (489), м. Київ (433), Харківській (429), Запорізькій (311), та Київській (295) областях.

Від початку пандемії захворіло 2 170 398 осіб, одужало – 1 916 194 людини, зафіксовано  48 899 летальних випадків.

Нагадаємо, у вівторок, 18 травня, в Україні зафіксували 5138 випадків ковіду, госпіталізовано 2269 осіб. 227 пацієнтів померли.

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