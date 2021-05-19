За добу в Україні зафіксували 5138 випадків ковіду, госпіталізовано 2269 осіб

Також 18 травня було вакциновано 19 088 українців.

За минулу добу в Україні зафіксовано 5138 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 260 дітей та 187 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Найбільша кількість підтверджених випадків ковіду зареєстрована у Харківській (567), м. Київ (477), Дніпропетровській (457), Донецькій (336) та Київській (336) областях.

Госпіталізовано за добу 2269 осіб, 227 пацієнтів померли. Одужали за добу 17 102 людини. Також було здійснено 77 685 тестувань, 31935 - методом ПЛР, 13094 - методом ІФА та досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 32 - 32 656.

За весь час в країні захворіло 2 165 233 особи. 1 899 446 - одужали. Від ускладнень захворювання померли 48 696 українців.

Всього було проведено 9 914 382 ПЛР-тестувань.

Також 18 травня було вакциновано 19 088 осіб. Всього від початку кампанії проведено 994 872 щеплення. Завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 37 526 осіб (із них 2 осіб отримали 1 дозу закордоном).

У МОЗ також зазначили, що індійською вакциною CoviShield щеплено 484 439 осіб, китайською CoronaVac - 83 108, вакциною Comirnaty (розроблена німецькою компанією BioNTech у співпраці з Pfizer) – 56 861 особа, вакциною AstraZeneca - 332 940 осіб.

При цьому за 18 травня було здійснено 19 088 щеплень. Отримали 1 дозу – 9 016 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 10 072 осіб (вакциною вакциною CoviShield - 480 осіб, CoronaVac - 6 070, Comirnaty - 5 412 і AstraZeneca - 7 126.

Нагадаємо, у понеділок, 17 травня, в Україні виявили 4 095 нових випадків ковіду. Госпіталізовано було 999 осіб, 285 пацієнтівпомерли. Щеплення отримали 17 232 людини.