США до кінця червня збираються передати іншим країнам 80 млн доз вакцини від ковіду

Президент США Джо Байден заявив, що до кінця червня країна збирається передати 80 млн доз вакцини від ковіду іншим державам. Заява зроблена на тлі закликів до Штатів активізувати зусилля щодо стримування хвороби по всьому світу, особливо в країнах, що розвиваються, пише Wall Street Journal.

Штати вже експортували 60 млн доз виробника AstraZeneca, але ця вакцина всередині США так і не була дозволена, тож на вакцинальну кампанію країни це не повпливало. Найближчим часом США планують розділити 20 млн доз вакцин Moderna, Pfizer та Johnson&Johnson по різних країнах світу – усі ці препарати використовуються безпосередньо в Штатах.

"Ми знаємо, Америка ніколи не зможе бути повністю захищеною, доки пандемія глобально не перебуває під контролем", – сказав Байден.

Низькі показники експорту вакцин в США відображають політику, спрямовану на першочергову вакцинацію американців. Однак зараз попит на щеплення вже почав зменшуватися, адже велика кількість людей пройшла вакцинацію.

Згідно з даними Our World in Data, США прищепили 48% свого населення принаймні частково станом на неділю проти 32% для ЄС та 9,8% для Росії. Китай всередині країни ввів 407 мільйонів вакцин, прищепивши приблизно 30% свого населення. Пекін пообіцяв пожертвувати 17,6 мільйона доз для 65 країн.

У своєму виступі в понеділок пан Байден зазначив, що випадки захворювання на COVID-19 вперше з початку пандемії зменшились у всіх 50 штатах.

Штати замовляли у Moderna і Pfizer дози вакцини ще до того, як ці препарати дозволили до використання. Таким чином, після отримання дозволів, виробники мали зобов'язання першочергово поставити дози Штатам, а потім країнам, які замовляли пізніше.

Нагадаємо, що з 19 квітня вакцинація від коронавірусу COVID-19 у Сполучених Штатах стала доступною для всіх жителів країни віком від 16 років. Загальний доступ до вакцинації американська влада планувала відкрити з 1 травня, проте згодом вирішили скасувати обмеження раніше.