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Кожен четвертий в Україні вважає, що хворів на ковід, - опитування

Офіційна статистика свідчить тільки про 5%.

Фото: Lb.ua

Соціологічне дослідження групи "Рейтинг", яке на початку травня опитало 2000 респондентів, засвідчило, що кожен четвертий дорослий українець вважає, що хворів на коронавірус.

Учасників опитування спитали, чи хворіли вони особисто на COVID-19 (коронавірус).

25% респондентів відповіли, що так, 69% - не хворіли.

Фото: Рейтинг

Результати опитування сильно відрізняються від офіційних даних, згідно з якими в Україні від початку епідемії захворіло близько 2,2 млн осіб.

Це приблизно 5% від усього населення включно з дітьми до 18 років.

В опитуванні "Рейтингу" взяли участь 2000 респондентів віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. З ними проводили особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження - не більше 2,2%.

Терміни проведення - 4-8 травня.

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