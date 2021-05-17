За добу в Україні виявили 2 136 нових випадків ковіду, 6 869 пацієнтів одужали

За минулу добу в Україні виявили 2 136 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 104 дитини та 47 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 1 260 осіб; летальних випадків – 109. Одужали 6 869 осіб.

Також за минулу добу було здійсненно 17 306 тестувань, зокрема методом ПЛР – 9 966, методом ІФА – 1 396, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 5 944.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 156 000 осіб, одужало – 1 864 593. Від ускладнень захворювання померли 48 184 людини. Всього було здійснено 9 851 754 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Донецькій (190), Рівненській (182), Сумській (137), Дніпропетровській (134) та Одеській (134) областях.

Щеплення проти ковіду за минулу добу отримали 2 230 осіб. Всього від початку кампанії вакціновано 940 160 людей, з них отримали 1 дозу – 940 158 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 18 394 особи (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном). Станом на 16 травня до листа очікування вакцинації записались 558 857 людей.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

м. Київ – 102 випадки/ 58 щеплень;

Вінницька область – 37 випадків/ 111 щеплень;

Волинська область – 102 випадки/ 182 щеплення;

Дніпропетровська область – 134 випадки/ 15 щеплень;

Донецька область – 190 випадків/ 17 щеплень;

Житомирська область – 93 випадки/ 118 щеплень;

Закарпатська – 10 випадків/ 41 щеплення;

Запорізька область – 98 випадків/ 10 щеплень;

Івано-Франківська область – 42 випадки/ 104 щеплення;

Київська область – 97 випадків/ 17 щеплень;

Кіровоградська область – 4 випадки/ 0 щеплень;

Луганська область – 10 випадків/ 90 щеплень;

Львівська область – 104 випадки/ 37 щеплень;

Миколаївська область – 122 випадки/ 15 щеплень;

Одеська область – 134 випадки/ 130 щеплень;

Полтавська область – 62 випадки/ 42 щеплення;

Рівненська область – 182 випадки/ 78 щеплень;

Сумська область – 137 випадків/ 190 щеплень;

Тернопільська область – 59 випадків/ 110 щеплень;

Харківська область – 89 випадків/ 341 щеплення;

Херсонська область – 114 випадків/ 106 щеплень;

Хмельницька область – 12 випадків/ 162 щеплення;

Черкаська область – 113 випадків/ 56 щеплень;

Чернівецька область – 59 випадків/ 116 щеплень;

Чернігівська область – 30 випадків/ 84 щеплення.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, протягом літа Міністерство охорони має намір поглибити вивчення поширення антитіл до коронавірусу. В межах дослідження українців тестуватимуть безкоштовно.