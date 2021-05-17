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ЮНІСЕФ закликав Євросоюз та країни G7 поділитися вакцинами від коронавірусу

G7 і ЄС можуть пожертвувати близько 153 мільйонів доз, якщо вони поділяться лише 20% своїх запасів.

ЮНІСЕФ закликав Євросоюз та країни G7 поділитися вакцинами від коронавірусу
Фото: www.hromadske.tv

Виконавча директорка Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) Генрієтта Фор закликала країни "Великої сімки" (Великої Британії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії та США) і Європейського союзу передати надлишки вакцин від CОVID-19 програмі COVAX для вакцинації населення бідніших країн.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Фор зазначила, що G7 і ЄС можуть пожертвувати близько 153 мільйонів доз, якщо вони поділяться лише 20% своїх наявних запасів протягом червня, липня та серпня.  Такий крок вона назвала "мінімумом; заходом, необхідним просто зараз".

За словами Фор, це можна було б зробити без шкоди програмам вакцинації власного населення. Вона наголосила, що така пожертва може запобігти новим спалахам ковіду.

"Ми стурбовані тим, що спалах в Індії є передвісником того, що станеться, якщо попередження залишаться без уваги", - наголосила Фор.

Вона висловила свої занепокоєння перед самітом країн-членів G7, який відбудеться наступного місяця у Великій Британії.

ЮНІСЕФ відповідає за постачання вакцин проти коронавірусу через програму COVAX, яку реалізують спільно Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) і Глобальний альянс із вакцин та імунізації. ЮНІСЕФ оцінює дефіцит поставок вакцин у 140 мільйонів доз до кінця травня і близько 190 мільйонів до кінця червня.

Як пояснюють, наразі  дефіцит певною мірою спричинений спалахом в Індії і запровадженням там заборони на експорт виробленої місцевим Serum Institute вакцини AstraZeneca, яка є основною в рамках механізму COVAX.

Нагадаємо, станом на суботу, 15 травня, в Україні від ковіду щеплено 939 238 громадян. В листі очікування на вакцинацію - 556 117 осіб.

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