Корабель прийнятий до складу Королівського флоту в серпні 2020 року.

До Чорного моря через протоку Босфор зайшов патрульний корабель Королівського флоту Великобританії OPV “Trent” (Р224).

Про це у соцмережі Facebook повідомила Моніторингова група Blackseanews та "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень".

Абревіатура OPV – це Offshore Patrol Vessels, тобто патрульний корабель прибережної зони. Новий корабель був прийнятий до складу Королівського флоту в серпні 2020 року.

“Цікавий та вірний тренд вже помітний серед наших союзників - саме патрульні кораблі та патрульні операції із захисту судноплавства між Босфором та портами Одеської, Миколаївської та Херсонської областей нам потрібні сьогодні для блокування частини ризиків. Про це "Морська експертна платформа" каже вже півтора року – і як видно, не дарма”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Росія з 24 квітня закрила три райони Чорного моря у районі окупованого Криму для іноземних військових кораблів та інших державних суден. Заборона діятиме до 31 жовтня.

У квітні Сполучені Штати Америки відправили до Чорного моря катер берегової охорони Hamilton.