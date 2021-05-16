За попередніми даними, у секторі Газа вбили щонайменше 141 людину, у результаті нападів бойовиків на Ізраїль - 10 осіб.

Ізраїльські військові заявляють, що під час хвилі повітряних ударів по Сектору Гази розбомбили будинок політичного лідера палестинської групи бойовиків ХАМАС.

Про це пише bbc.com.

Вони оприлюднили відео вибуху бомби, яка, за їхніми словами, вразила будинок Ях'ї Сінвара, лідера угруповання на цій території.

В результаті повітряних ударів Ізраїлю в секторі Газа у неділю загинули щонайменше троє палестинців. Бойові дії тривають вже сьомий день.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Пізніше у неділю має відбутися засідання Ради Безпеки ООН.

За словами палестинських чиновників, від початку бойових дій у понеділок у секторі Гази вбили щонайменше 141 людину, зокрема 39 дітей та 22 жінок. Ізраїль заявляє, що серед загиблих - десятки бойовиків.

Десять людей, зокрема двоє дітей, були вбиті в результаті нападів бойовиків на Ізраїль, заявляють ізраїльські чиновники.

Нагадаємо, ХАМАС випустив шквал ракет з Гази по центральних і південних районах Ізраїлю. У відповідь на запуски ракет Ізраїль продовжив наносити удари по об'єктах в Секторі Гази.

У суботу, 15 травня ізраїльські ВПС завдали удару по будівлі, де розташовувалися офіси місцевих і міжнародних ЗМІ в секторі Гази, до цього журналісти встигли покинули будівлю до атаки.

Після цього Президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу провели телефонну розмову. Нетаньягу зазначив під час розмови, що Ізраїль робить усе, щоб не заподіяти шкоди ні в чому не винним громадянам.

Близько 200 ракет було випущено по Ізраїлю зі Сектора Гази у ніч на суботу, 15 травня. 30 з них впали в Секторі Гази.

Українські дипломати разом зі своїми колегами з Ізраїлю відпрацьовують варіанти евакуації українців із сектора Гази. На консульському обліку перебуває понад 1500 українських громадян, які проживають на території конфлікту.