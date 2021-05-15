Близько 200 ракет було випущено по Ізраїлю зі Сектора Гази у ніч на суботу, 15 травня.

Пр це пише The Times of Israel з посиланням на Армію оборони Ізраїлю.

Система протиповітряної оборони Iron Dome перехопила понад 100 ракет, 30 з яких впали в Секторі Гази.

Фото: ЕРА/UPG

Зазначимо, система СПО націлена тільки на ракети, випущені на ураження населених пунктів.

Нагадаємо, помічник секретаря Державного департаменту США у питаннях Ізраїлю та палестинських питань Хейді Амр прибув до Ізраїлю, аби стати посередником під час чергової ескалації у регіоні.

Раніше ізраїльські війська атакували систему тунелів, яку розбудував у Секторі Гази радикальний ісламський рух ХАМАС. У цій операції взяли участь 160 "літальних апаратів", яким надавали підтримку танки.

З 10 травня із Сектора Гази в бік Ізраїлю екстремісти випустили вже 1800 ракет. Із них приблизно 430 впали на території Сектора Гази. За оцінками військових, ефективність ізраїльської системи протиповітряної оборони "Залізний купол" складає близько 90%.

Ситуація в регіоні загострилася після того, як влада Ізраїлю заявила про намір примусово виселити кілька палестинських сімей зі Східного Єрусалима.