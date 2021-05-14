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Вірменія звинуватила Азербайджан у просуванні на свою територію

Азербайджан звинувачення відкидає і каже, що укріплює свою прикордонну територію. 

Вірменія звинуватила Азербайджан у просуванні на свою територію
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян звинуватив азербайджанські війська у просуванні на вірменську територію, пише DW.

Пашинян сказав, що азербайджанські військові сили нібито просунулися на три кілометри углиб південної Вірменії. Він також сказав, що вірменські солдати відповіли "тактичним маневром".

"Це посягання на суверенну територію Вірменії. Це акт підривної інфільтрації", – сказав він.

Генпрокурор Вірменії вже порушив кримінальну справу за статтею на "посягання" на територіальну цілісність. 

Азербайджан відповів, що заяви Пашиняна мають провокаційний характер, а прикордонні війська "займають позиції, що належать Азербайджану" у Лачинському і Кельбаджарскому районах. Ці райони торік Вірменія передала Азербайджану в межах мирової угоди після загострення в Нагірному Карабасі. Азербайджан стверджує, що укріплює кордони. 

На розвиток подій уже відреагував президент Франції Еммануель Макрон, який закликав Азербайджан вивести війська з території Вірменії. 

Нагадаємо, у травні президент Азербайджану Ільхам Алієв оголосив місто Шуша, яке було відбите у вірмен під час війни восени 2020 року, культурною столицею держави.

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