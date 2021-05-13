Білоруського барабанщика Санчука, який грав на протестах, засудили на 6 років

Музиканта і його колег - групу барабанщиків "Вимагаємо розійтися" - затримали ще в листопаді.

Суд Московського району Мінська засудив до шести років позбавлення волі в умовах посиленого режиму барабанщика-любителя Олексія Санчука, який грав на акціях протесту в країні після президентських виборів.

Саме таке покарання просив для нього прокурор, повідомляє правозахисний центр "Весна".

Музиканта і його колег - групу барабанщиків "Вимагаємо розійтися" - затримали в листопаді. Після 15-добового арешту він так і не вийшов на свободу. На "покаянному відео" ОНТ Олексій після затримання сказав тільки: "Я вчив ритм". За словами інших затриманих музикантів, під час затримання співробітники ГУБОПіКа били Олексія і вимагали пароль від телефону. Сам Олексій на суді заявляв про моральний тиск.

Суд, який тривав майже місяць, визнав його винним в організації дій, що грубо порушують громадський порядок, навчанні осіб для участі в масових заворушеннях і підготовки до участі в масових заворушеннях. Санчук визнав себе винним тільки за першими двома статтями.

Нагадаємо, зі серпня 2020 року в Мінську та інших великих білоруських містах тривають протести через оголошені результати президентських виборів. За офіційними даними, перемогу з великим відривом здобув Олександр Лукашенко. Протестувальники не згодні з цими результатами і вимагають нового, вільного голосування.

Країни Євросоюзу, а також Велика Британія, США, Канада та Україна не визнали легітимність Лукашенка.