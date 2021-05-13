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Туреччина з 15 травня скасувала ПЛР-тести для туристів з України

Спрощення стосуватиметься ще понад десятка країн.

Туреччина з 15 травня скасувала ПЛР-тести для туристів з України
Фото: EPA/UPG

Туреччина з 15 травня скасує обов'язкове ПЛР-тестування на коронавірус для туристів з України.

Про це повідомляється на сайті Міністерства культури та інформаційної політики України.

Рішення турецького уряду набере чинності 15 травня 2021 року о 00:00 за київським часом.

Скасування тестування також відбудеться для пасажирів з Китаю, В‘єтнаму, Австралії, Нової Зеландії, Сінгапуру, Таїланду, Південної Кореї, Японії, Великобританії, Латвії, Люксембургу та Естонії.

Нагадаємо, що Україна входить в першу четвірку за кількістю туристів у Туреччині.

Наприкінці квітня 2021 року Україна і Туреччина підписали Спільну декларацію про наміри щодо співробітництва з питань дотримання прав та безпеки туристів. Угода передбачає спрощення правил перетину кордону для громадян обох країн та обмін інформацією про системи вакцинації.

Декларація також має на меті збільшити кількість регулярних та чартерних рейсів між двома країнами, сприяючи збільшенню взаємних туристичних потоків.

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