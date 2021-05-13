Байден висловив підтримку законному праву Ізраїлю захищати себе

Президент США Джо Байден провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу та висловив "непохитну підтримку безпеці Ізраїлю та законному праву Ізраїлю захищати себе".

Про це повідомляється на сайті Білого дому.

Байден засудив ракетні атаки з боку палестинського угруповання "Хамас". Він, як і раніше держсекретар Ентоні Блінкен, висловив підтримку Ізраїлю. Байден наголосив, що Єрусалим - місто, що має велике значення для віруючих всього світу - має бути місцем, у якому має панувати мир.

Президент США поінформував прем'єра Ізраїлю про дипломатичну взаємодію із регіонами, включаючи Єгипет, Іорданію та Катар, а також із представниками палестинської сторони.

Вони також домовились про підтримку тісних контактів між їх адміністраціями, включаючи безпосереднє спілкування керівників дипломатичних відомств, міністрів оборони та радників національної безпеки. Крім того, Байден та Нетаньягу домовилися підтримувати особистий зв'язок за всіма питаннями, пов'язаними з розвитком ситуації.

Нагадаємо, новий етап ескалації між Палестиною та Ізраїлем почався на тлі слухань про примусове виселення палестинців з будинків у Єрусалимі, а також напередодні святкування Ізраїлем Дня Єрусалима. І Палестина, І Ізраїль вважають це місто своїм.

У ніч з 9 на 10 травня відбулися мітинги палестинців проти маршу ізраїльських націоналістів з нагоди Дня Єрусалима. Під час них сталися сутички з правоохоронцями, потім з міркувань безпеки для відвідин закрили Храмову гору – священне місце як для мусульман, так і для іудеїв.

З понеділка понад 1000 ракет перетнули територію Ізраїлю після запуску з Гази, ще 200 впали у прибережному анклаві, контрольованому палестинським рухом ХАМАС. Декілька ракет влучили у будівлі та машини в Ізраїлі, внаслідок чого загинуло п'ятеро людей.