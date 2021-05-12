Українцям радять утриматися від відвідування Ізраїлю та Палестини

В МЗС також нагадали, що залишається чинною заборона в’їзду в Ізраїль через ковід.

Міністерство закордонних справ радить українським громадянам утримуватися від відвідування Ізраїлю та Палестини.

Про це йдеться у заяві МЗС.

"У зв’язку з ескалацією ізраїльсько-палестинського протистояння, що супроводжується ракетно-мінометними обстрілами населених пунктів та масовими заворушеннями в багатьох містах Ізраїлю, Міністерство закордонних справ України наполегливо рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Держави Ізраїль та Палестини", - йдеться у повідомленні.

Громадянам, які вже перебувають на території Ізраїлю та Палестини, слід дотримуватися правил особистої безпеки, уважно відстежувати повідомлення та роз’яснення місцевих компетентних органів та їх представників, а також неухильно виконувати їхні вимоги та інструкції.

У заяві сказано, що з актуальною інформацією щодо безпекової ситуації на території Ізраїлю можна ознайомитися на вебсайті командування внутрішнього фронту Армії оборони Ізраїлю: https://www.oref.org.il/en.

Також у разі потрапляння у надзвичайну ситуацію або виникнення інших обставин, що вимагають негайного консульського реагування, українцям необхідно звертатися до посольства України в Державі Ізраїль (телефон екстреного зв’язку +972-546-676-782; електронна пошта: emb_il@mfa.gov.ua), дипломатичної установи України в Палестині (телефон екстреного зв’язку: +972-59-969-95-61; електронна пошта: pm_ps@mfa.gov.ua) або на цілодобову «гарячу лінію» МЗС України за телефоном: +38 044 238-16-57, електронна пошта: cons_or@mfa.gov.ua.

В МЗС також нагадали, що залишається чинним рішення уряду Ізраїлю щодо заборони в’їзду на територію країни іноземців, у тому числі громадян України, через карантинні обмеження.

Нагадаємо, новий етап ескалації між Палестиною та Ізраїлем почався на тлі слухань про примусове виселення палестинців з будинків у Єрусалимі, а також напередодні святкування Ізраїлем Дня Єрусалима. І Палестина, І Ізраїль вважають це місто своїм.

У ніч з 9 на 10 травня відбулися мітинги палестинців проти маршу ізраїльських націоналістів з нагоди Дня Єрусалима. Під час них сталися сутички з правоохоронцями, потім з міркувань безпеки для відвідин закрили Храмову гору – священне місце як для мусульман, так і для іудеїв.

З понеділка понад 850 ракет перетнули територію Ізраїлю після запуску з Гази, ще 200 впали у прибережному анклаві, контрольованому палестинським рухом ХАМАС. Декілька ракет влучили у будівлі та машини в Ізраїлі, внаслідок чого загинуло п'ятеро людей.