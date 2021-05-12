Хакери вкрали дані мільйонів клієнтів сервісу доставки Glovo, - Bloomberg

Користувачам рекомендується змінити пароль і стежити за своїми кредитними картами.

Група хакерів отримала доступ до конфіденційних даних десятків мільйонів клієнтів, водіїв та працівників іспанського підрозділу сервісу доставки Glovo.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на компанію Yarix, що займається кібербезпекою,

Зазначається, що інформацію вкрали наприкінці квітня, а у компанії є докази, що зловмисники намагаються продати у даркнеті приблизно 160 гігабайтів імен, номерів телефонів, паролів і даних, повʼязаних із платіжними системами клієнтів за $85 тисяч.

Генеральний директор Yarix Мірко Гатто сказав, що його компанія змогла отримати витяги зі вкраденої бази даних, які містили платіжні реквізити й облікові дані для доступу до Glovo.

"Користувачам Glovo наполегливо рекомендується змінити пароль і стежити за своїми кредитними картами, щоб переконатися у відсутності ненормальних платежів", – сказав Гатто.

Водночас у Glovo стверджують, що третя сторона не отримала доступ до даних кредитних карток.

Нагадаємо, раніше найбільший бензиновий трубопровід США припинив роботу через кібератаку.