Посольство Росії в США відповіло на "спроби ЗМІ звинуватити РФ у кібератаці на Colonial"

Росіяни запевняють, що "не проводять зловмисних операцій у віртуальному просторі".

Російське посольство у США оприлюднило відповідь на інформацію щодо можливої причетності РФ до кібератаки на бензопровід Pipeline, оприлюднену американськими ЗМІ.

У віповіді на сторінці посольства в Facebook йдеться, що країна "категорично відкидає необґрунтовані вигадки окремих журналістів і знову заявляє, що Росія не проводить зловмисних операції у віртуальному просторі".

"Російська Федерація послідовно виступає за професійний діалог з США з питань міжнародної інформаційної безпеки", – заявили в посольстві.

Російські дипломати також запевнили, що у вересні 2020 Володимир Путін запропонував програму заходів із відновлення російсько-американського співробітництва в галузі міжнародної інформаційної безпеки, але поки що посольство нібито не володіє інформацією про запити у співпраці з американської сторони.

Нагадаємо, що 7 травня хакерське угрупування DarkSide здійснило атаку на найбільший бензопровід США Colonail Pipeline. Хакер викрали дані і погрожують оприлюднити їх у даркнеті, якщо компанія не заплатить їм викуп.

У низці штатів впровадили надзвичайний стан, що дозволяє транспортувати бензин не трубопроовдом, а автотранспортом. CNN з посиланням на джерела написало, що за цими хакерами може стояти Росія.

США і раніше відкрито звинувачували РФ у кібератаках на свої об'єкти. Зокрема, в атаці SolarWinds, організованій зовнішньою розвідкою РФ на державні мережі, спецслужби та збройні сили США, вірусах NotPetya та Olympic Destroyer, кібератаках на держоргани та критичну інфраструктуру України та Грузії, а також кіберзлочинах, пов’язані з виробами у США та Франції. За це США ввели проти Росії нові санкції.