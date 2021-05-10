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В Естонії з 17 травня вакцинуватимуть проти ковіду усіх бажаючих

Влада країни розраховує, що до кінця серпня вакцину отримають 70% населення країни.

В Естонії з 17 травня вакцинуватимуть проти ковіду усіх бажаючих
Фото: EPA/UPG

В Естонії з 17 травня вакцинуватися проти коронавірусу зможуть всі бажаючі.

Про це повідомляє місцеве видання ERR.

Зазначається, що подати заявку на щеплення зможуть люди віком з 16 до 49 років. До цього в країні вакцинували людей старше 50 років.

Вакцини розподілятимуть не рівномірно по сімейних лікарях, а за принципом щільності населення. 

Влада країни розраховує, що до кінця серпня вакцину отримають 70% населення країни.

Міністр здоров'я і праці Танел Кийко запевнив, що не варто перейматися про брак препаратів, адже поставки будуть здійснюватися регулярно. Також він зазначив, що для тих, хто чекає другу дозу, є запас вакцин

Нагадаємо,  за минулу добу у 12 регіонах України не зробили жодного щеплення проти ковіду.

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