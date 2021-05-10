Росія дозволить жителям окупованого Донбасу взяти участь у виборах до Держдуми

Більш ніж півмільйона жителів так званих "Донецької народної республіки" і "Луганської народної республіки", які отримали російські паспорти, візьмуть участь у виборах до Держдуми Російської Федерації.

Про це заявив журналістам секретар генради "Єдиної Росії" Андрій Турчак, передає "Настоящее время".

"Ці 500 тисяч осіб [на Донбасі], які взяли російське громадянство. Вони візьмуть участь у виборах до Держдуми", - сказав Турчак.

За даними МВС, російські паспорти отримали 527 тисяч осіб. Йдеться про тих, хто живе на окупованих територіях.

Заступник голови комітету Держдуми РФ у справах СНД, євразійської інтеграції і зв'язків зі співвітчизниками Віктор Водолацкий заявляв, що до кінця року кількість людей, які отримали російське громадянство, може вирости до 1 млн.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба неодноразово наголошуав, що це є частиною гібридної війни, яку веде Кремль, порушуючи тим самим суверенітет України.

Нагадаємо, в ОРДЛО, за попередніми даними, проживають близько 1,6 млн жителів, проте точних даних не знає ніхто.

Навесні 2019 року президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений режим видачі російського громадянства жителям ОРДЛО та українцям, що жили в Криму та на Донбасі до весни 2014 року. Пізніше Путін розширив спрощену видачу російських паспортів на весь Донбас.

МЗС України заявило, що російські паспорти, видані мешканцям ОРДЛО, будуть недійсними і назвало укази Путіна "нікчемним".