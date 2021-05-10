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У Кувейті горіло одне з найбільших нафтових родовищ у світі, постраждали двоє робітників

На процес видобутку нафти це не вплинуло.

У Кувейті горіло одне з найбільших нафтових родовищ у світі, постраждали двоє робітників
Архівне фото
Фото: 3dvsem.com

У Кувейті сталася пожежа на родовищі Великий Бурган - одному з найбільших у світі. В результаті постраждали двоє робітників.

Про це повідомляє Кувейтська інформаційна агенція (KUNA) з посиланням на заяву державної нафтової компанії (KOC).

Зазначається, постраждалих доставили в лікарню, їх стан стабільний.

На час загоряння видобуток нафти не припинявся, а пожежа вже ліквідована. Адміністрація компанії почала розслідування причин загоряння.

Великий Бурган - це група родовищ, відкрита в 1938 році. Вже незабаром після відкриття Великий Бурган увійшов до списку найбільших родовищ світу. Згідно з даними KOC, Великий Бурган - найбільший в світі резервуар нафти в піщаних породах, загальна площа родовищ, що входять до складу комплексу, близько 1 тис. кв. км.

До 2010 року на Великому Бургані видобувалося приблизно три чверті всієї нафти Кувейту.

Нагадаємо,  у вересні минулого року в порту Бейрута спалахнула масштабна пожежа на складі з нафтопродуктами і шинами.

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