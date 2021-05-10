ЄС не продовжив контракт на поставки вакцини AstraZeneca
ЄС не продовжив контракт на поставки вакцини AstraZeneca
У Києві відбулася акція біля пам’ятника Ватутіну з покладанням квітів і червоними прапорами
У Києві відбулася акція біля пам’ятника Ватутіну з покладанням квітів і червоними прапорами
В Росії зник колишній очільник лікарні, в якій перебував Навальний після отруєння
В Росії зник колишній очільник лікарні, в якій перебував Навальний після отруєння
Бурштиновий довгосуд. ​​ВАКС не може перейти до розгляду по суті справи Розенблата-Полякова з 2019 року
Бурштиновий довгосуд. ​​ВАКС не може перейти до розгляду по суті справи Розенблата-Полякова з 2019 року
Російські кораблі заважали спільному навчанню суден України і США
Російські кораблі заважали спільному навчанню суден України і США
Британський принц Майкл Кентський хотів продати свої зв'язки з Кремлем, - ЗМІ
Британський принц Майкл Кентський хотів продати свої зв'язки з Кремлем, - ЗМІ
В Одесі затримали провокаторів з георгіївською стрічкою і свастикою, побилися русофіли та поліцейські
В Одесі затримали провокаторів з георгіївською стрічкою і свастикою, побилися русофіли та поліцейські
Американський крейсер затримав судно з російськими ракетами
Американський крейсер затримав судно з російськими ракетами
Лукашенко підписав декрет про передачу повноважень у разі його смерті
Лукашенко підписав декрет про передачу повноважень у разі його смерті
ГоловнаСвіт

Військові Чаду заявили про перемогу над повстанцями, які вбили президента

Військові повертаються з передової до казарм. 

Військові Чаду оголосили про перемогу над повстанцями, які минулого місяці вбили вшосте обраного президентом Ідрісса Дебі. Повстанське угрупування "Фронт змін та злагоди" цю заяву поки не коментувало, пише Al Jazeera.

Натовп мешканців в столиці Нджамені вітав військових, які поверталися з передової у колонах танків і бронетехніки.

"Тріумфальне повернення армії в казарму сьогодні віщує закінчення операцій і перемогу Чаду", - заявив журналістам начальник Генерального штабу армії Абакар Абделькерім Дауд.

Відомо також, що під час різних мітингів у столиці арештували 21 людину, одна особа була поранена. 

Нагадаємо, президент Чаду Ідріс Дебі, який правив 30 років, отримав смертельні поранення в бою з повстанцями. Він загинув через день після того, як був обраний на президентський термін вшосте.

Ідріс Дебі прийшов до влади в 1990 році в результаті державного перевороту. У 1996 році, через шість років після захоплення влади, Дебі вперше був обраний главою держави. Він виграв всі наступні вибори.

Опозиція Чада відмовилася від участі у виборах в 2006 і 2011 роках через внесення змін до конституції, а вибори 2015 року були відзначені обвинуваченнями у фальсифікації.

20 квітня військові розпустили уряд і парламент Чаду після загибелі президента країни Ідріса Дебі на передовій.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:

Читайте також