Військові Чаду заявили про перемогу над повстанцями, які вбили президента

Військові Чаду оголосили про перемогу над повстанцями, які минулого місяці вбили вшосте обраного президентом Ідрісса Дебі. Повстанське угрупування "Фронт змін та злагоди" цю заяву поки не коментувало, пише Al Jazeera.

Натовп мешканців в столиці Нджамені вітав військових, які поверталися з передової у колонах танків і бронетехніки.

"Тріумфальне повернення армії в казарму сьогодні віщує закінчення операцій і перемогу Чаду", - заявив журналістам начальник Генерального штабу армії Абакар Абделькерім Дауд.

Відомо також, що під час різних мітингів у столиці арештували 21 людину, одна особа була поранена.

Police in Chad say 1 person was injured & 21 arrested in the capital N’djamena during Saturday’s protests in which ppl took to the streets demanding a return to constitutional rule.

Civil society groups say 15 arrested & 10 injured pic.twitter.com/Ek1xU4YKKO — Samira Sawlani (@samirasawlani) May 10, 2021

Нагадаємо, президент Чаду Ідріс Дебі, який правив 30 років, отримав смертельні поранення в бою з повстанцями. Він загинув через день після того, як був обраний на президентський термін вшосте.

Ідріс Дебі прийшов до влади в 1990 році в результаті державного перевороту. У 1996 році, через шість років після захоплення влади, Дебі вперше був обраний главою держави. Він виграв всі наступні вибори.

Опозиція Чада відмовилася від участі у виборах в 2006 і 2011 роках через внесення змін до конституції, а вибори 2015 року були відзначені обвинуваченнями у фальсифікації.

20 квітня військові розпустили уряд і парламент Чаду після загибелі президента країни Ідріса Дебі на передовій.