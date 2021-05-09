В ЄС планують в червні запустити сертифікати COVID-вакцинації

Політична угода з цього питання може бути досягнута до кінця цього місяця.

Європейська система сертифікатів вакцинації від COVID-19 може запрацювати вже в червні. Політична угода з цього питання може бути ухвалена до кінця поточного місяця.

Про це повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн на пресконференції за підсумками неформального саміту ЄС, передає пресслужба відомства.

"Ми повинні зробити можливими поїздки в ЄС і всередині нього. Рада повідомити, що юридична і технічна підготовка для запуску системи сертифікатів мандрівника ЄС, сертифікатів про вакцинацію, йде повним ходом, тож вона може запрацювати вже в червні", - сказала очільниця Єврокомісії.

Вона зазначила, що політична угода з цього питання може бути досягнута до кінця цього місяця.

Для отримання сертифікату треба буде надати підтвердження проходження вакцинації, наявності негативного результату тесту або підтвердити наявність антитіл до COVID-19.

Нагадаємо, 28 березня відповідальний за вакцини Європейський комісар з питань внутрішнього ринку та послуг Тьєррі Бретон представив майбутній європейський сертифікат здоров'я. Документ діятиме на території країн-членів Євросоюзу з 15 червня.

Раніше один із керівників Всесвітньої організації охорони здоров'я заявив, що запровадження так званих "паспортів вакцинації" для міжнародних подорожей викликає численні занепокоєння, у тому числі етичні. Він додав, що вимагати доказів вакцинації в людей, які з різних причин не можуть зробити щеплення, несправедливо. На думку ВООЗ, це може призвести до посилення нерівності у світі.