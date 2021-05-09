Бурштиновий довгосуд. ​​ВАКС не може перейти до розгляду по суті справи Розенблата-Полякова з 2019 року
Бурштиновий довгосуд. ​​ВАКС не може перейти до розгляду по суті справи Розенблата-Полякова з 2019 року
Центрвиборчком вніс президенту подання про звільнення члена ЦВК Греня, - джерела
Центрвиборчком вніс президенту подання про звільнення члена ЦВК Греня, - джерела
​Зеленський запропонував Другу світову війну називати Останньою світовою
​Зеленський запропонував Другу світову війну називати Останньою світовою
Третина дорослих українців не вживають алкоголь, - соцопитування
Третина дорослих українців не вживають алкоголь, - соцопитування
У Києві затримали поліцейського, який вкрав у потерпілого сумку із 240 тис. грн і золотом (оновлено)
У Києві затримали поліцейського, який вкрав у потерпілого сумку із 240 тис. грн і золотом (оновлено)
Нетаньяху розповів Путіну про контакти Ізраїлю з Україною
Нетаньяху розповів Путіну про контакти Ізраїлю з Україною
В Індії зафіксували новий антирекорд з добової смертності через ковід, у половині штатів – локдаун
В Індії зафіксували новий антирекорд з добової смертності через ковід, у половині штатів – локдаун
​Sennheiser продав свій бізнес з виробництва навушників
​Sennheiser продав свій бізнес з виробництва навушників
У МВС нагадали, як карають за використання георгіївської стрічки
У МВС нагадали, як карають за використання георгіївської стрічки
ГоловнаСвіт

Американський крейсер затримав судно з російськими ракетами

Корабель не мав розпізнавальних знаків.

Крейсер USS Monterey ВМС США затримав на півночі Аравійського моря судно з російськими ракетами і китайськими гвинтівками.

Про це йдеться у Твіттері п'ятого флоту ВМС США.

Корабель не мав розпізнавальних знаків.

“У схованці вилученої зброї були: десятки вдосконалених протитанкових керованих ракет російського виробництва; тисячі китайських автоматів типу 56; сотні кулеметів PKM, снайперські гвинтівки та ракетні установки для гранатометів. Плюс вдосконалені оптичні приціли”, – йдеться у повідомленні.

Фото: twitter.com/US5thFleet

Фото: twitter.com/US5thFleet

Екіпаж судна допитали і відпустили. З’ясовуються постачальники та отримувачі зброї.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також