Крейсер USS Monterey ВМС США затримав на півночі Аравійського моря судно з російськими ракетами і китайськими гвинтівками.

Про це йдеться у Твіттері п'ятого флоту ВМС США.

Корабель не мав розпізнавальних знаків.

Thousands of illicit weapons interdicted by guided-missile cruiser @USSMonterey (CG 61) from a stateless dhow in international waters of the North Arabian Sea on May 6-7.



Cache of weapons included advanced Russian-made anti-tank guided missiles & Chinese Type 56 assault rifles. pic.twitter.com/07Fv92vbrV — U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) May 8, 2021

“У схованці вилученої зброї були: десятки вдосконалених протитанкових керованих ракет російського виробництва; тисячі китайських автоматів типу 56; сотні кулеметів PKM, снайперські гвинтівки та ракетні установки для гранатометів. Плюс вдосконалені оптичні приціли”, – йдеться у повідомленні.

Фото: twitter.com/US5thFleet

Фото: twitter.com/US5thFleet

Екіпаж судна допитали і відпустили. З’ясовуються постачальники та отримувачі зброї.