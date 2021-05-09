Біля Одеси російські судна заважали проведенню спільного навчання кораблів прикордонних відомств США та України, які відпрацьовували злагодженість дій у міжнародній тактичній групі.

Про це повідомила пресслужба українських прикордонників.

“Вчора на світанку, на відстані понад 100 морських миль від Одеси, у виключній (морській) економічній зоні України, в точці рандеву (так моряки називають місце зустрічі у відкритому морі) флагман Морської охорони Держприкордонслужби зустрів корабель Берегової охорони США HAMILTON”, – йдеться у повідомленні.

Американці прибули в Україну із дружнім візитом, в рамках якого пройдуть спільні маневри в морі, тренінги з обміну досвідом в оглядових та штурмових операціях.

“Дії партнерів пильно відстежували та супроводжували своєю присутністю кораблі РФ. Цього разу на “полювання” відправились два прикордонних сторожових корабля БО ПС ФСБ РФ проекту «Охотнік», трохи віддалено, але досить нав’язливо кружляв ще один корабель ЧФ РФ”, – розповіли у Прикордонній службі.

Кораблі країни-агресорки то оголошували вигадані координати закритих районів, вимагаючи залишити їх, то небезпечно маневрували і намагалися штучно звузити зону маневру для українського й американського кораблів. Не відповідали на виклики на зв’язок по каналах міжнародної морської безпеки.

Фото: пресслужба ДПСУ

Фото: пресслужба ДПСУ

Фото: пресслужба ДПСУ

“Зухвале порушення норм міжнародного морського права ретельно зафіксовано і задокументовано українськими прикордонниками”, – зауважили у ДПСУ.

Наразі корабель Морської охорони Держприкордонслужби “Григорій Куроп’ятников” і корабель БО США HAMILTON залишаються в морі, продовжуючи спільні навчання.

Нагадаємо, Росія з 24 квітня закрила три райони Чорного моря у районі окупованого Криму для іноземних військових кораблів та інших державних суден. Заборона діятиме до 31 жовтня.