Зеленський вшанував пам’ять загиблих у Другій світовій війні на площі Слави у Києві

У День перемоги над нацизмом Президент України Володимир Зеленський узяв участь у церемонії вшанування пам’яті загиблих у Другій світовій війні на площі Слави у Києві.

Про це повідомила пресслужба ОПУ.

Церемоніальна група воїнів почесної варти встановила вінок до могили Невідомого солдата.

Фото: пресслужба ОПУ

Фото: пресслужба ОПУ

Глава держави поклав квіти до Вічного вогню, вшанувавши пам'ять воїнів, загиблих під час Другої світової війни.

Квіти до підніжжя меморіалу також поклав керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

“Було оголошено хвилину мовчання. Пролунали удари барабана. Військовий оркестр виконав Державний гімн України. Воїни почесної варти салютували з особистої зброї шістьма залпами та пройшли перед монументом урочистим маршем”, – йдеться у повідомленні.

Біля пам’ятників героям Другої світової війни та на Алеї Воїнської Слави встановлено квіткові композиції.

Нагадаємо, 9 травня в Україні заплановано проведення 667 заходів, за участі понад 66,9 тисяч осіб. Правопорядок забезпечує понад 12,5 тисяч правоохоронців.

У 2015 році було прийнято рішення відзначати 9 травня як День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні замість встановленого з радянських часів Дня перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років.