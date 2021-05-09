Окупанти 9 разів порушили режим припинення вогню, обстрілявши житловий сектор

Протягом суботи, 8 травня, у зоні бойових дій на Донбасі збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомила пресслужба ООС.

Поблизу населеного пункту Південне ворог відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських установок 122-го калібру та мінометів 120-го калібру.

Окупанти два рази здійснили обстріл із мінометів 82-го калібру та стрілецької зброї у районі Авдіївки та один раз у передмісті населеного пункту Опитне.

Неподалік селища Новгородське російські окупанти здійснили обстріл у бік позицій наших захисників із великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем, а біля селища Золоте-4 – зі станкових протитанкових гранатометів.

Біля Мар’їнки противник двічі відкривав вогонь з протитанкових гармат калібру 100 мм та автоматичних станкових гранатометів. До того ж, російські окупанти здійснили обстріл цивільної інфраструктури міста.

Станом на 07:00 неділі, 9 травня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Втрат серед наших захисників та цивільного населення немає. На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, у військовому шпиталі у Харкові помер військовий з Полтавщини – старший солдат Віктор Городніченко, якого російський снайпер підстрелив 28 квітня.

6 травня у зоні бойових дій загинули двоє українських військових, ще одного важко поранило.