Правоохоронці викрили масштабну схему розкрадання лісу у Сумській області.

Про це інформує відділ комунікації поліції Сумської області.

Правоохоронці дізналися, що посадові особи ДП “Глухівський Агролісгосп”, під виглядом внутрішніх перевезень підприємства, перевозили “діловий дуб” на приватну пилораму, яка знаходиться в селі Шалигине Глухівського району.

Перевірка встановила наявність підстав вважати походження цієї деревини незаконним.

За попередніми оцінками, незаконна вирубка лісу завдала державі збитків на суму 500 тисяч гривень.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 246 “Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу” Кримінального кодексу України. Проводяться першочергові слідчі дії.

Нагадаємо, у Києві відкрили кримінальну справу через вирубку вікових дубів у Голосіївському парку.