У четвер, 6 травня, в місті Вишневе Київської області водій збив поліцейського, який збирався виписати йому протокол за порушення правил дорожнього руху, та провіз його на капоті.

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

За його словами, поліцейський звернув на водія увагу після того, як той порушив правила проїзду перехрестя, повернувши ліворуч з крайньої правої смуги.

"Коли працівник поліції звернувся до водія для складання адмінпротоколу, той спочатку не реагував, а потім спробував втекти і здійснив наїзд на працівника поліції. В результаті спричинив ще три ДТП. Пошкодження отримали легковик, кросовер Mazda та мотоцикл", - написав Нєбитов у фейсбуці.

Порушник відмовився проходити перевірку на сп'яніння.

Працівник поліції залишився живим, але буде змушений лікуватися від отриманих травм.

Водієві інкримінують ст.348 Кримінального кодексу - замах на вбивство працівника правоохоронного органу.