Українці розділились у ставленні до Бандери

32% назвали його діяльність негативною для України, 31% - позитивною.

Приблизно однакова кількість українців вважають, що діяльність Степана Бандери позитивною для України та негативною.

Про це свідчить опитування, яке було проведене Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 22 по 29 квітня.

Респондентів просили оцінити діяльність окремих історичних постатей для України.

У випадку з Бандерою 32% опитаних сказали, що його діяльність була скоріше негативною, 31% - скоріше позитивною, а 21% - наскільки позитивною, настільки й негативною. Решта респондентів або не змогли відповісти, або сказали, що не чули про Бандеру.

На Заході України ставлення до Бандери абсолютно позитивне, тоді як на Півдні та на Сході переважає негативне ставлення.

Молодь більш схильна вважати Степана Бандеру історичною постаттю, чия діяльність була скоріша позитивною для України.

Сильно відрізняється ставлення до Бандери серед прихильників різних політичних партій:

"Слуга народу": позитивне ставлення - 36%, негативне - 27%;

"ОПЗЖ": позитивне ставлення - 4%, негативне - 63%;

"Євросолідарність": позитивне ставлення - 57%, негативне - 12%.

В опитуванні взяв участь 2021 респондент, теоретична похибка вибірки - 2,3%. Фінансування дослідження здійснене в рамках проекту МАТРА посольства Нідерландів.

Нагадаємо, що третій президент Віктор Ющенко в останній рік своєї каденції підписав указ про присвоєння Бандері звання Героя України. Через кілька місяців при Вікторі Януковичі Донецький окружний адміністративний суд визнав цей указ незаконним і скасував.

Чинний президент Володимир Зеленський уникає прямої відповіді на питання про ставлення до особистості Степана Бандери.

Степан Бандера народився в 1909 році в селі Старий Угринів (нині – Калуський район Івано-Франківської області) у родині місцевого священника. У 1940 він очолив Організацію українських націоналістів.