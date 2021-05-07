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Кіт Геращенка вліз у кадр під час прямого включення

Тварина перервала виступ заступника міністра.

Фото: Україна 24

У четвер, 6 травня, під час прямого включення заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка в ефір "України 24" у кадр вліз його рудий кіт.

Геращенко саме розповідав про резонансну справу проти колишнього атовця Андрія Пекельного, який, захищаючись від шести нападників, смертельно поранив ножем одного з них.

В цей час до комп'ютера Геращенка підійшов його кіт і почав закривати камеру своїм хвостом.

Геращенко розсміявся, спіймав кота, попросив вибачення за інцидент і відпустив його.

"Заважає виступати", - сказав заступник міністра.

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