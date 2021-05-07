Двоє військових загинули, одного важко поранило за добу на Донбасі

Збройні сили України зазнали перших втрат з початку травня.

Протягом 6 травня в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 16 порушень режиму припинення вогню.

У ранковому зведенні штабу ООС повідомляється, що стріляли біля населених пунктів Луганське, Новгородське, Пищевик, Шуми, Талаківка, Новотошківське, Зайцеве, Новотроїцьке, Піски. Біля Південного російські бойовики здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Внаслідок бойових дій двоє військовослужбовців загинули від вогнепальних кульових поранень.

Один із загиблих - старший солдат Дмитро Товчигречка з 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр". Він мав 37 років, жив у Кривому Розі і підписав контракт зі Збройними Силами лише в січні 2021 року. Це була його перша ротація на фронт.

Другий солдат, за даними "Новинарні", служив у 58-й окремій мотопіхотній бригаді. Його імені поки що не повідомляли.

Це перші бойові втрати Збройних сил України з початку травня.

Ще один український військовослужбовець у четвер, 6 травня, отримав осколкове поранення, його госпіталізували в важкому стані.