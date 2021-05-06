На Донбасі загинув 37-річний боєць 93-ї бригади "Холодний Яр" з Кривого Рогу

Військовий призвався на службу у січні 2021 року, для нього це була перша ротація.

Сьогодні на Донбасі загинув 37-річний боєць 93-ї бригади "Холодний Яр" Дмитро Товчигречка.

Про це повідомила пресслужба бригади.

"Ми схиляємо голови через смерть старшого солдата Товчигречка Дмитра Івановича, механіка-водія механізованого батальйону. Він поліг через огонь з РПГ та стрілецької зброї окупанта по позиціях бригади на Донеччині. Множинні уламкові поранення виявилися несумісними з життям", - йдеться у повідомленні.

Дмитрові було 37 років. Він мешкав у Кривому Розі, мав середню спеціальну освіту. Призвався на службу у січні 2021 року. Для нього це була перша ротація.

"Як згадують побратими, Дмитро був роботящий, ніколи не відмовлявся від роботи. При тому, що був неговіркий, все ж розповідав побратимам про свою сім’ю, особливо своїх двох маленьких дітей. Ми приносимо щирі співчуття у цей скорботний час матері загиблого воїна, всім його рідним, дружині, що передчасно залишилася вдовою, осиротілим діткам. Вічна пам'ять Герою! Він поклав життя за Україну!", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні у зоні ООС окупанти вбили українського військового, ще одного поранили.Загалом з початку доби зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню на Донбасі.