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На Донбасі загинув 37-річний боєць 93-ї бригади "Холодний Яр" з Кривого Рогу

Військовий призвався на службу у січні 2021 року, для нього це була перша ротація.

На Донбасі загинув 37-річний боєць 93-ї бригади "Холодний Яр" з Кривого Рогу
Дмитро Товчигречка
Фото: facebook.com/93OMBr

Сьогодні на Донбасі загинув  37-річний  боєць 93-ї бригади "Холодний Яр" Дмитро Товчигречка.

Про це повідомила пресслужба бригади.

"Ми схиляємо голови через смерть старшого солдата Товчигречка Дмитра Івановича, механіка-водія механізованого батальйону. Він поліг через огонь з РПГ та стрілецької зброї окупанта по позиціях бригади на Донеччині. Множинні уламкові поранення виявилися несумісними з життям", - йдеться у повідомленні.

Дмитрові було 37 років. Він мешкав у Кривому Розі, мав середню спеціальну освіту. Призвався на службу у січні 2021 року. Для нього це була перша ротація.

"Як згадують побратими, Дмитро був роботящий, ніколи не відмовлявся від роботи. При тому, що був неговіркий, все ж розповідав побратимам про свою сім’ю, особливо своїх двох маленьких дітей. Ми приносимо щирі співчуття у цей скорботний час матері загиблого воїна, всім його рідним, дружині, що передчасно залишилася вдовою, осиротілим діткам.  Вічна пам'ять Герою! Він поклав життя за Україну!", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні у зоні ООС окупанти вбили українського військового, ще одного поранили.Загалом з початку доби зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню на Донбасі.

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