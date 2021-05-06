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В Італії спецназ заарештував підозрюваного в бойових діях проти України

Він діяв як бойовик-найманець на території "ДНР" з 2016 року. 

Фото: МВС
В Італії спеціальний оперативний підрозділ карабінерів ROS заарештував 28-річного італійця, підозрюваного у війні проти України на боці проросійських сил.

Карабінери ROS у межах операції "Іван" здійснили арешт за приписом слідчого судді Мессіни через підозру в порушенні норм Нью-Йоркської міжнародної конвенції від 4 грудня 1989 року щодо протидії "найманству", повідомили у пресслужбі МВС.

"Наразі задокументовано, що підозрюваний діяв як бойовик-найманець на території "ДНР" з 2016 року. Ділився інформацією про свою діяльність із родичами та друзями через соціальні мережі", - йдеться в повідомленні. 

Голова української частини Українсько-італійської ради з економічного, промислового та фінансового співробітництва, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков подякував італійським колегам за послідовну роботу.

"Під час перемовин з італійськими колегами ми неодноразово оговорювали недопустимість участі італійських громадян на боці проросійських незаконних збройних формувань. Дякую правоохоронцям Італії за послідовну роботу та дружню позицію", - сказав він.

Варто зазначити, що карабінери продовжують слідчі дії стосовно організованої структури, що вербує та фінансує найманців з Італії з метою їхньої подальшої терористичної діяльності у лавах проросійських сепаратистських ополчень на Донбасі.

ROS – єдина слідча структура у Війську Карабінерів, що спеціалізується на протидії організованій злочинності та терористичних загрозах.

Нагадаємо, 30 квітня у рамках операції Lone Wolf італійська поліція розшукала 50-річного чоловіка – колишнього поліцейського з Кальярі, який воював в Україні на боці проросійських незаконних збройних формувань проти українських сил.

У 2015 він уже потрапляв у поле зору правоохоронців, які розслідували участь італійських громадян-найманців у незаконних збройних формуваннях на сході України. Тоді затриманий уникнув покарання, бо стверджував, що не стріляв в українських бійців.

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