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Активісти звинуватили принца Ліхтенштейну у вбивстві найбільшого ведмедя Європи

Протягом кількох днів у березні принц був на полюванні в Румунії.

Активісти звинуватили принца Ліхтенштейну у вбивстві найбільшого ведмедя Європи
Фото: AGENT GREEN

Екоактивісти підозрюють принца Ліхтенштейну в тому, що на полюванні в Румунії у березні він застрелив найбільшого відомого ведмедя на території ЄС.

Вони вважають, що принц Емануель фон унд цу Ліхтенштейн отримав дозвіл на відстріл ведмедиці, яка завдавала збитків кільком фермам у селі Ойдула. Але застрелив він не ведмедицю, а 17-річного бурого ведмедя на кличку Артур, що жив далі від людей, передає ВВС.

Активісти підозрюють, що мисливець зробив це навмисне - через високу вартість саме цього ведмедя як трофея.

Сам принц, який живе в Австрії, поки що не відреагував на такі закиди, BBC намагається зв'язатися з ним.

В офісі наслідного принца відповіли AFP, що не знають про деталі цієї "приватної та особистої справи". Але там запевнили, що князівська родина дбає про природу та сталий розвиток.

Румунська природоохоронна служба почала розслідувати обставини смерті ведмедя. Там намагаються встановити, чому застрелили самця, а не самицю, серед підозр - браконьєрство.

Бурий ведмідь перебуває під захистом у Євросоюзі, й з 2016 року в Румунії заборонили полювання заради трофеїв. Однак полювати дозволено на "проблемних" ведмедів, які завдають збитків людям.

За даними екоактивістів, місцевий фермер з Ойдули скаржився на трьох ведмедиць та їхніх ведмежат. Але вбивство ведмедя у березні не вирішило цієї проблеми.

Міністр Румунії з питань довкілля Танчос Барна підтвердив, що дозвіл на відстріл тварини, яка завдавала шкоди, справді видавали, але не уточнив, кому саме.

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