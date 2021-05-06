Єгипет на два тижні посилив карантин, закрито магазини і ресторани

З 12 по 16 травня закриють пляжі і парки, а також обмежать роботу громадського транспорту.

Влада Єгипту ухвалила рішення на два тижні закрити торгові центри, ресторани і магазини через ситуацію з коронавірусом. Обмеження набули чинності з 6 травня і триватимуть до 21 травня, передає Reuters.

За словами прем'єр-міністр країни Мустафи Мадбулі, на цей же період в Єгипті будуть заборонені масові зібрання і концерти. Також у країні з 12 по 16 травня будуть закриті пляжі і парки, а також обмежать роботу громадського транспорту.

Від початку пандемії в Єгипті підтвердили понад 230 тисяч випадків коронавірусу, понад 13 тисяч осіб померли.

Як повідомляли, Ізраїль заборонив українцям в’їзд через коронавірус.