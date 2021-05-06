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Мішкіна і Чепігу підвищили, вони зараз працюють на Кремль, - Грозєв

Опублікувати подробиці журналіст обіцяє найближчим часом.

Мішкіна і Чепігу підвищили, вони зараз працюють на Кремль, - Грозєв
Фото: news.met.police.uk

Офіцери російської військової розвідки Олександр Мішкін і Анатолій Чепіга, яких підозрюють у отруєнні колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та організації вибухів на складах зброї у чеському місті Врбетіц, отримали підвищення і наразі працюють на Кремль.

Про це заявив член міжнародної расследовательской групи Bellingcat, болгарський журналіст Христо Грозєв.

Грози не уточнив, чим саме в Кремлі займаються Мішкін і Чепіга, а також звідки у Bellingcat така інформація, пообіцявши опублікувати подробиці найближчим часом.

"Все, що я поки можу сказати, це те, що вони здорові, отримали нову роботу і знаходяться на державній службі, тому що більше не можуть працювати шпигунами", - зазначив грози, додавши, що в 2014-му році офіцери ГРУ були удостоєні звань Героїв Росії за операції на території Чехії і Болгарії.

Нагадаємо, 17 квітня Чехія оголосила про висилку 18 російських дипломатів, які вважаються співробітниками російських спецслужб. Це пов'язано з тим, що у чеської влади є обґрунтовані підозри в причетності російських спецслужб до вибуху складу з боєприпасами в селі Врбетіце на сході країни в жовтні 2014 року, в результаті якого загинули дві людини.

23 квітня один з колишніх міністрів оборони Болгарії закликав відновити розслідування причин вибухів на військових складах, які відбулися в 2014 році за нез'ясованих обставин.

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