Країни G7 закликали Росію відвести війська від від кордонів з Україною

Глави МЗС "групи семи" також заявили про дестабілізуючі дії Росії і порушеннях прав людини в країні.

Росія має відвести від кордонів з Україною все перекинуті туди війська. Про це повідомляє “Інтерфакс-Україна” з посиланням на заяву глав МЗС країн G7.

"Вкрай важливо, щоб Москва повністю відвела свої сили і вжила заходів щодо зниження напруженості", - йдеться в частині комюніке міністрів, присвяченій Україні.

Крім того, в G7 в контексті ситуації на сході України закликали "Росію і підтримувані нею воєнізовані формування повернутися до дотримання припинення вогню".

Глави МЗС "групи семи" (G7) заявили про дестабілізуючі дії Росії і порушеннях прав людини в країні.

"Ми глибоко стурбовані збереженням негативної моделі безвідповідальної і дестабілізуючого поведінки Росії. Це включає в себе нарощування російських збройних сил на кордонах України та в незаконно анексованому Криму, її зловмисні дії, спрямовані на підрив демократичних систем інших країн, зловмисну кіберактівность і використання дезінформації", - йдеться в комюніке.

Разом з тим, країни "групи семи" (G7) висловили готовність розвивати співпрацю з Росією у вирішенні регіональних та глобальних криз.

"Ми продовжимо залучати Росію у вирішення регіональних криз і світових викликів, зокрема в проблеми зміни клімату, контролю за озброєннями, роззброєння і нерозповсюдження, а також мирного та сталого розвитку та захисту природи в Арктиці", - йдеться в підсумковому документі зустрічі.

Учасники зустрічі також висловилися за більш стабільні і передбачувані відносини з Росією.

"Ми підкреслюємо зацікавленість в стабільних і передбачуваних відносинах з Росією. У той же час ми продовжимо нарощувати спільні можливості, наші і наших партнерів для того, щоб стримувати поведінку Росії, яке загрожує заснованому на правилах міжнародного порядку, в тому числі в сфері кібербезпеки та поширення дезінформації", - йдеться в документі.