Последний путь Российской метрополии, новые трансформации в регионе

Сегодня, в «Путинской России», как модно стало называть эту страну на Западе, происходят тяжелые политические процессы, которые способны создать новые геополитические вызовы и угрозы, как для Кремлевского режима, так и для всей страны.

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Данный политический кризис связанный с возвращением оппозиционного лидера Алексея Навального в Россию, можно рассматривать в разных контекстах.

Конкретно, его можно рассматривать как следствие войны идеологии между авторитаризмом и демократией. В конце концов, даже как политическую усталость, вызванной долгим правлением в рамках одного и того режима.

Учитывая суть, автократической клептократии и кланового капитализма нынешнего режима, а также социально-экономического положения в России, особо стоит обратить внимание на один важный фактор - фактор российской метрополии. Долгий период исторического времени, Россия крепила свою государственность и правление на региональных опорах. С обретением независимости соседних государств и трансформации геополитических процессов, Россия стала постепенно терять свои устои региональных опор. Отошел Прибалтийский регион, частично Южно-Кавказский и регион Средней Азии, а несколько лет тому назад Россия полностью потеряла свою основную опору в лице Украины.

Вне зависимости от контекста эксперты склонны характеризовать сегодняшнюю политическую панораму России довольно-таки чувствительной к новым геополитическим вызовам, угрозам и рискам.

Что, в свою очередь заставляет думать о сложившейся политической обстановке в России, как возможном источнике непредвиденных геополитических изменений в Евразии и целом во всем мире.

Тогда автоматически становится актуальным следующий вопрос: «Какие риски и новые угрозы могут возникнуть впоследствии последних политических событий в России?».

Ответ на этот вопрос, по нашему мнению, было бы более адекватным, если рассматривать проблему в пересечении внутренней политической обстановки в России, с геополитической ситуацией в Евразии и общемировой геополитической динамики.

Изменения существующей и создания новой политической конфигурации в России могут привести к новому балансу сил, который послужит тектоническим изменениям геополитической панорамы всего евразийского региона. Собственно говоря, о какой новой политической конфигурации речь идет? Дело в том, что Россия все еще имеет достаточно устойчивую и сильную, авторитарную политическую систему, которая традиционно держится на режиме ее спецслужб и правоохранительных органов. Ее изменение требует очень сильного сотрясения всей карательной системы Кремля. Но имеется ли а данном этапе, в России, такая мощная системная оппозиция?

Сложно однозначно ответить на этот вопрос. Но, по мнению многих авторитетных экспертов, сегодняшние происходящие тяжёлые процессы в России, является только началом разломной линии тектонических сдвигов. Уже несколько десятков лет такого не происходило в России. Этот процесс может перерасти в крупное демократическое движение. Наверное, для этого потребуется некоторое время и основательная поддержка всех мировых прогрессивных сил.

Таким образом, главное на данный момент то, что в России люди уже не боятся, в масштабной форме, выражать свой протест существующей системе. Динамика протестного движения ускорится с наступлением потепления. Можно ожидать более активных и многолюдных митингов к лету.

Но серьезные изменения в политической системе России, в ближайшем будущем, очень сомнительны в перспективе. Вместе с тем, эта волна может спровоцировать геополитические изменения как в регионе, так и в глобальном масштабе.

Одним из основных аргументов в пользу этого тезиса является наша уверенность в том, что новая политическая волна в России получит всестороннюю поддержку со стороны США и Запада в целом. Это послужит развитию новых экономических перспектив и возможностей, а также формированию стабильного и устойчивого мира в регионе.

С другой стороны, учитывая историю многовековой традиции государственности, а также политическую грамотность российского общества, есть все основания надеяться, что все эти процессы пройдут безболезненно, путем демократической эволюции, а не революции.

На основе этих аргументов можем выдвинуть заключительный тезис о динамике воздействия происходящих событий на политической арене в России в аспекте конфигурации региональной и мировой геополитики.

Конкретно, если в России осуществится новая политическая конфигурация, где займут свое достойное место сторонники демократических и либеральных сил, то, с помощью Запада, геополитическая панорама в Евразии и во всем мире перейдет к более устойчивому состоянию. В результате в разных регионах появится возможность разрешить конфликты разной природы путем диалога, обсуждения, в рамках международных правовых норм.

В частности, будет возможным окончательное разрешение конфликтов, которые опекаются Россией, на Донбассе и в Крыму, в Приднестровье, в Южной Осетии и в Нагорном Карабахе.