Порошенко: арешт Навального - виклик для демократичного світу

Експрезидент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко вважає арешт Олексія Навального у Росії небезпечний викликом для всього демократичного світу. Про це Порошенко написав у Facebook.

«Москва давно перейшла всі «червоні лінії», за що й отримала і продовжує отримувати виправдане покарання. Свобода слова та зібрань, права людини, свобода діяльності опозиції для Кремля — реальна загроза стійкості режиму. У ці дні солідарного засудження чергового злочину російської влади переконаний, що без відповіді він не залишиться», – наголосив Порошенко.

«Якщо Кремль продовжує не чути законних закликів, маємо йому допомогти додатковими санкційними обмеженнями, починаючи з позбавлення права голосу в ПАРЄ. Незважаючи на те, що наші підходи з Навальним щодо питання Криму є діаметрально протилежними, приєднуюся до вимог світу щодо поваги до демократичних цінностей і його негайного звільнення, як і сотень політв‘язнів і заручників Кремля, в тому числі українських громадян», – зазначив лідер партії.

«Зустрічати його повернення на батьківщину нормальна влада мала б не загрозою тюрми, а перспективою проведення всеохоплюючого і достовірного розслідування спроби його отруєння. Однак це точно не про кремлівський режим, який в черговий раз розписується у власній слабкості і лицемірстві», – резюмував Петро Порошенко.