Арест Навального и трансфер России. Украинский взгляд

Задержание российского оппозиционера Алексея Навального в аэропорту Шереметьево и его последующее взятие под стражу на 30 суток – это, возможно, переломный момент в современной политической истории России. Именно сейчас Кремль испытает в действии принятые недавно поправки в Конституцию РФ относительно превалирования внутреннего права над международным . К тому же становится очевидным и другое: на самом верху силовой блок сломил так называемый политический. Навальный стал токсичным абсолютно для всех, в том числе и для либеральной околокремлёвской оппозиции. Почему это важно для Украины? Да потому, что проблемы во внутренней политике российское руководство решает очень просто: начинает экспансию за пределами национальных границ, которые, как полагают в Москве, чётко не очерчены.

Фото: EPA/UPG Алексей Навальный перед задержанием

Конституция Путина в действии

Возвращаясь в Россию, Навальный учёл многое: инаугурацию Байдена, годовщину неудачной работы правительства Михаила Мишустина, где было всё – коронавирус, экономические проблемы, повышение цен, проблемы со школьным питанием и строительство детсадов на торфяниках; он даже учёл начало трансфера власти в Германии. Однако Алексей не понял одного: после расследований у него более нет в России поля для манёвра, что Путин и его окружение приняли едино возможную опцию в отношении его – сажать и банкротить.

Вся эта история с перенаправлением самолёта, в котором летел Навальный, из аэропорта Внуково к воздушным воротам Шереметьево – спецоперация российских спецслужб. Вначале они отрезали оппозиционера от его адвоката, у которого на руках имелись все необходимые судебные и иные документы, затем поместили в транзитную зону (как Сноудена), а в последующем, когда спустя несколько часов команда Навального покинула периметр аэропорта, перевели его в полицейский участок в г. Химки (в этом населённом пункте расположен аэропорт Шереметьево, – LB.ua).

Фото: EPA/UPG Полицейские патрулируют возле отделения, где проходит суд над Алексеем Навальным в Химках, 18 января 2021 г.

Навального задержали представители Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). И буквально на следующий день полицейский участок превратился в зал судебных заседаний (причина – якобы обвиняемый не прошёл тест на коронавирус – LB.ua), где оппозиционера без излишней огласки на «выездной сессии» арестовали на 30 суток. Причём заседание касалось не тех уголовных дел, которые открыли против него после отравления и эвакуации в Берлин, расследований в отношении сотрудников ФСБ РФ. Речь шла о кейсе «Ив Роше Восток» (статья УК РФ – мошенничество), по которому к политику был изначально применён трехлетний условный и пятилетний испытательный сроки.

Не будем описывать всю фабулу дела. Скажем только, что ФСИН объявила Навального в розыск 29 декабря прошлого года – за день до окончания испытательного срока. Более того, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал приговор российского суда произвольным и необоснованным, а домашний арест оппозиционера – политически мотивированным.

Химкинский суд арестовал Навального до рассмотрения по сути вопроса о замене ему наказания с условного на реальное. Если же в последующем политик будет осуждён, а сам срок переквалифицируют-таки в реальный, то мы увидим с вами впервые, как применяется обновлённая Конституция РФ. А в ней прописано: внутреннее право в России превалирует над международным. Это означает, что все решения ЕСПЧ, касающиеся в том числе политических заключённых, силы более иметь не будут.

Фото: скрин видео

Здесь необходимо учитывать, что юрисдикция суда распространяется на все страны – члены Совета Европы. А это даёт возможность для Украины применить инструменты по обжалованию полномочий, в перспективе – по приостановлению/прекращению членства в ПАСЕ для РФ. Глава нашей парламентской делегации Мария Мезенцева уже заявила о таких намерениях: «Наша делегация будет использовать все возможные инструменты, которые предусматривает регламент, для дальнейших шагов по обсуждению (urgent debates) и обжалованию полномочий РФ, основываясь в том числе на этих событиях [связанных с отравлением и задержанием Навального]».

Фото: EPA/UPG Навального госпитализируют после отравления, Омск, 20 августа 2020

На сегодняшний день мы, конечно, сможем начать процедуру дебатов, даже поставить под сомнение полномочия россиян в ассамблее. Меж тем вряд ли большинство национальных делегаций проголосует за исключение РФ. Да и маловероятно, что новый санкционный механизм ПАСЕ, в который специально включались немецкими представителями бюрократические, сложные для выполнения процедуры, можно будет применить против России. Впрочем, ничего гарантировать нельзя, так как ситуация явно будет стремительно меняться.

Неизвестно, смогут ли заявления ПАСЕ, призывы европейских лидеров, даже представителей будущей администрации США повлиять на решение российского руководства. По-моему, вряд ли. Путин и его окружение, оценив ситуацию, дали всем понять: для них удержание власти и «стабилизация» внутренней обстановки куда ценнее снятия санкций и налаживания хороших отношений с Западом.

Трансформация элит

До отравления Навального, его трансфера в Берлин, а тем более до опубликованных им расследований российская элита в отношении революционера делилась на несколько категорий. Первое крыло (зачастую это были силовики) выступало против оппозиционера. Однако находились и те, кто пытался за счёт него свести счёты со своими противниками. Второе – говорило, что Алексея можно использовать для развала оппозиции. Представители третьего крыла вообще указывали: из-за сложных взаимоотношений с Западом, экономических договорённостей с Германией Навального пока трогать не нужно.

А у самого Навального тем временем получилось значительно ослабить позиции Дмитрия Медведева, он даже принял участие в отстранении последнего от премьерской должности: всё это поменяло расклад околокремлёвских сил. Он также поспособствовал увольнению генпрокурора РФ Чайки. У него даже вышло расположить к себе немалое число россиян.

Фото: qha.com.ua Юрий Чайка

Однако последние расследования, которые вскрыли его отравителей из числа сотрудников ФСБ РФ, нивелировали любые прения на самом верху. И глава администрации президента России Антон Вайно отнёс Владимиру Путину единственно возможное в нынешней ситуации коллегиальное решение. Его исполнение мы увидели воочию вчера, в аэропорту Шереметьево.

Навальный так и не понял, что он не просто ударил по системе, он ударил по её фундаменту – по силовым органам России, представителем которых является сам Путин и огромная часть его окружения. И рассекречивание посредством иностранцев сотрудников ФСБ – это, как полагают в Кремле, урон, нанесённый по всему тому, что представляет лично Путин.

Следовательно, после случившегося у Навального сторонников в околокремлёвской элите не осталось: он стал для всех токсичным. В том числе и для так называемой системной оппозиции.

«Навальный – это второй Ельцин, только трезвый», – так оппозиционера много лет тому назад охарактеризовал лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов. Во многом эти сравнения неуместны и даже глупы. Однако главный коммунист России, говоря так, имел в виду желание политика стать вождём условной революции, который готов поставить под удар всю систему, за чем может последовать упадок государства.

Фото: EPA/UPG Митинг оппозиции в центре Москвы, Россия, 07 октября 2017.

А ведь система – это не только Путин, силовики и олигархат. Это ещё и прикормленные СМИ, различного уровня чиновники и политики, в том числе сам Геннадий Андреевич. Иными словами, Навальный на сей раз выступил против тех, кому путинский режим удобен. А он удобен всем, если говорить о российской элите в широком смысле слова.

Здесь нужно упомянуть и те обсуждения, которые имели место во время проведения Гайдаровского форума, прошедшего 11 декабря. Там представители как раз системной оппозиции условились, что Навальный стал токсичным, что его действия по своей сути революционны и разрушают единство в рядах так называемого сопротивления, а также играют на руку того самого ненавистного Запада. Было также указано, что оппозиции нужен лидер системный, а с несистемной оппозицией пора кончать.

Говорят, что фаворитом здесь может быть действующий глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин. Последний – представитель «либерального крыла», соратник Чубайса, представитель так называемой Семьи, человек, который входит в окружение Путина.

Это – ещё одно изменение, которое (и это очевидно) повлияет на будущее России. Кажется, что транзит власти всё же будет окончательно отменён. Иллюзий уже ни у кого нет.

Фото: EPA/UPG Голосование по внесению поправок к конституции РФ, Барбино, Московская обл, 30 июня 2020.

Решение украинского и других вопросов

Очевидно, что Навального посадят (а пока к этому всё идёт). В то же время интересно, какова будет роль его жены Юлии: станет ли она новой Светланой Тихановской, продолжит ли она дело мужа, или же останется один на один с системой без какой бы то ни было поддержки. Нынешняя ситуация показала: в России пока не накопилось протестной энергии. Любопытно, кстати, и другое: а может ли она вообще накопиться? От этого зависит срок пребывания Навального в тюрьме.

На этом фоне мы видим, что рейтинги и Путина, и его партии «Единая Россия» падают. Согласно последним данным ВЦИОМ, спонтанное доверие к президенту РФ среди граждан составляет 26,4%, правда к Навальному – всего 3,4%. Другие исследования показывают у единороссов уровень поддержки менее 30%, а у их главы, Дмитрия Медведева (да, всё ещё) – 23%.

Плохие показатели, недовольство населения, тяжёлая экономическая ситуация, в том числе и дело Навального, заставят Кремль мобилизовать электорат. А здесь единственно возможный сценарий – это «маленькая победоносная» или в крайнем случае дестабилизация «приграничья». Поле для действий огромно – от Беларуси и Молдовы до Грузии и Украины.

Фото: EPA/UPG

И дело не в том, что Навальный был бы выгоден Киеву. Всё же надо помнить его слова, сказанные в интервью главному редактору радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову: «Крым – не бутерброд с колбасой, чтобы его туда-сюда возвращать». Это не тот человек, который выступает за возвращение Украине её территорий. Дело в том, что Россия, в том числе по причине внутренней нестабильности, может воспользоваться слабостью наших институций. Вот почему кейс Навального столь важен.