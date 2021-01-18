Економіка Китаю в 2020 році виросла попри коронавірус

Економіка Китаю в 2020 році збільшилася на 2,3%.

Про це повідомило в понеділок Державне статистичне управління Китаю.

З однієї сторони, 2,3% для Китаю - це дуже мало. Це найгірший показник з 1976 року, коли державою ще правив Мао Цзедун (тоді китайський ВВП скоротився на 1,6%). Але з іншої, Китай, скоріше за все, буде єдиною значною економікою у світі, яка втрималась від падіння у перший рік пандемії коронавірусної хвороби COVID-19.

Номінальний показник ВВП Китаю в 2020 році перевищив показник у 100 трлн юанів (15,4 трлн доларів США).

В останньому кварталі 2020 року темпи росту економіки прискорилися до 6,5% в річному вимірі, тоді як у третьому кварталі було 4,9%.

Показник четвертого кварталу виявився навіть вищим, ніж у аналогічний період 2019 року, коли економіка, ще не відчувши на собі впливу коронакризи, виросла на 6,0%.

Нагадаємо, що про економічні підсумки пандемії можна прочитати в статті на LB.ua.