У Росії у зв'язку з поверненням Навального затримали 69 осіб, зокрема двох неповнолітніх

У відділках поліції ночували чотири людини включно з самим опозиціонером.

У Москві та Санкт-Петербурзі у зв'язку з поверненням опозиціонера Олексія Навального до Росії затримали 69 осіб. Серед них - двоє неповнолітніх та шестеро журналістів.

62 людини (зокрема і самого Навального) затримали в Москві, решту - в Петербурзі. До трьох людей правоохоронці застосовували силу, двох з них госпіталізували. Про це повідомляє медіароєкт "ОВД-Інфо", що висвітлює політичні переслідування у РФ.

Четверо затриманих провели ніч у відділках поліції. Це стосується і Навального, якого після літака доставили у відділок по місту Хімки.

Нагадаємо, що учора Навальний разом зі своєю дружиною Юлією вилетіли з Німеччини, де опозиціонер декілька місяців лікувався після отруєння токсином типу "Новачок". Навальний минулого тижня анонсував своє повернення, а влада Росії тим часом - його затримання.

Офіційна причина для затримання Олексія Навального - "якщо умовно засуджений протягом іспитового строку систематично не виконував покладені на нього судом обов'язки або сховався від контролю, начальник кримінально-виконавчої інспекції направляє до суду подання про скасування умовного засудження і виконанні покарання, призначеного вироком суду. Принцип невідворотності відповідальності і неухильного дотримання вимог законів однаково рівні для всіх без винятку громадян Російської Федерації".

Навальний є умовно засудженим у так званій справі "Ів Роше". Федеральна служба виконання покарань знала, що чоловік перебуває у Німеччині, але вимагала від нього терміново з'явитися, інакше умовний термін можуть замінити н,а реальний.

Зустрічати Навального до аеропорту прийшли активісти, журналісти та його політичні однодумці.