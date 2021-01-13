Навальний повертається в Росію

Російський опозиціонер Олексій Навальний 17 січня повертається з Німеччини, де він проходив лікування і реабілітацію після отруєння.

Про це він повідомив в Instagram.

"Питання "повертатися чи ні" переді мною не стояло ніколи. Просто тому, що я не виїжджав. Я опинився в Німеччині, приїхавши до неї в реанімаційній коробці, з однієї причини - мене намагалися вбити. Я вижив. І зараз Путін, який віддав наказ про моє вбивство, верещить на весь свій бункер і велить своїм слугам зробити все, щоб я не повернувся. Слуги діють як зазвичай - фабрикують нові кримінальні справи проти мене. Але що вони там роблять, мені не дуже цікаво. Росія - моя країна, Москва - моє місто, я за ним сумую. Тому сьогодні вранці я зайшов на сайт компанії "Победа" і купив квитки. 17 січня, в неділю, я повернуся додому. Зустрічайте", - повідомив Навальний.

На сайті авіакомпанії "Победа" на 17 січня заплановано один рейс з вильотом із Берліна.

Напередодні стало відомо, що ФСВП РФ вимагає замінити Навальному умовний термін позбавлення волі на реальний у справі "Ів Роше". Також 29 грудня Слідчий комітет повідомив про порушення проти Навального кримінальної справи про шахрайство в особливо великому розмірі.

Нагадаємо, Навальний знепритомнів 20 серпня на борту літака, що летів з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, політик впав у кому. Спочатку Навального лікували в омській лікарні, а через два дні перевезли до Німеччини.

Уряд ФРН повідомив, що три незалежні лабораторії з Німеччини, Франції та Швеції виявили в організмі Навального сліди бойової отрути "Новачок". Російські лікарі версію з отруєнням опозиціонера виключали, а в Кремлі звинувачення про причетність Москви до отруєння спростували.

Євросоюз запровадив санкції проти Росії. Під обмеження потрапили шість осіб, зокрема директор ФСБ Олександр Бортніков і перший заступник голови адміністрації президента Сергій Кирієнко. Фігурантам списку заборонено в'їзд до Євросоюзу, їхні активи і кошти в ЄС заморожено. Росія у відповідь на "санкції Навального" впровадила дзеркальні заходи щодо Німеччини і Франції.

Палата представників Конгресу США також ухвалила резолюцію через отруєння Навального. Американське видання Times також написало, що його намагалися отруїти вдруге перед відправкою до Німеччини.

Сам Навальний у своєму розслідуванні звинуватив в отруєнні ФСБ і особисто Путіна. Президент РФ під час чергової пресконференції заявив, що якби російські спецслужби хотіли отруїти опозиціонера, то мали б довести справу до кінця. При цьому Путін назвав Навального "пацієнтом німецької клініки".

У грудні Навальний опублікував розмову з агентом ФСБ, причетним до його отруєння.